ونشر إنزو زيدان صورة تجمعه مع عروسه الفنزويلية كارين غونسالفيس في حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 1.3 مليون شخص، وهما بثياب الزفاف في حديقة.

وأرفق زيدان الابن الصورة بتعليق مقتضب: " 23/12/2022 إلى الأبد"، وهو يوم زفاف الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية أن حفل الزفاف أقيم في مدينة مراكش المغربية.

وأضافت أن الحفل كان صغيرا فحضره فقط الأقارب والأصدقاء المقربون.

ونشر شقيق العريس، لوكا زيدان، صورة له على "إنستغرام" تظهر مرتديا بذلة رسمية في مكان حفل الزفاف، واكتفى بتعليق من كلمة واحدة "عطلة".

وتأجل حفل زفاف الاثنين الذي كان مقررا العام الماضي، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

والأحد، نشر إنزو صورة تجمع عائلة زيدان الكبيرة، بمن فيهم النجم زين الدين زيدان، وكتب "عيلاد ميلاد سعيد".

وكانت إلى جانب إنزو، الابن الأكبر لزين الدين زيدان، زوجته كارين.

وإنزو زيدان من مواليد عام 1995، لاعب فرنسي محترف في كرة القدم، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى النجومية التي وصل إليها والده.

واستهل زيدان الابن مشواره الرياضية بأكاديمية ريال مدريد، غير أنه لم يترك بصمة مثل والده، وتنقل بين العديد من الأندية.

ويلعب زيدان الابن حاليا في فوينلابرادا من الدرجة الثالثة في الدوري الإسباني، قادما من روديز من الدرجة الثانية الفرنسية.