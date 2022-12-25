ولم ينتظر البعض حتى يوم عيد الميلاد نفسه لنشر صورهم العائلية على وسائل التواصل الاجتماعي، فسارعوا إلى تزيين منازلهم بشجرة الكريسماس، وارتدوا ملابس تعبر عن الحب العائلي في مثل هذه الأوقات العائلية الحميمة.

ومن بين من نشر صورة عيد الميلاد، النجم المصري محمد صلاح، حيث نشر صورة له على حسابيه في إنستغرام وتويتر، مرفوقة بالوسم "عيد ميلاد سعيد".

وفي الصورة نشر نجم ليفربول محمد صلاح صورة برفقة زوجته وابنتيه وهم جالسون أمام شجرة الكريسماس، حيث ارتدى محمد صلاح وزوجته ماغي وطفلتاهما مكة وكيان بيجاما "كروهات" متطابقة.

الصورة على إنستغرام حظيت بأكثر من 2.2 مليون إعجاب، ونحو 64100 تعليق.

أما على تويتر فحظيت الصورة، حتى ساعة إعداد الخبر، بأكثر من 19.4 مليون مشاهدة و43.4 أعادة تغريد و19.8 تعليق و259.9 إعجاب.