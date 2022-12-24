وأكدت دورية الطريق السريع بولاية أوهايو، أن 46 سيارة على الأقل اصطدمت ببعضها البعض في طريق "أوهايو تورنبايك"، بعد ظهر الجمعة.

ونقلت شبكة "فوكس" الأميركية عن السلطات، وقوع 3 وفيات في موقع الحادث، بالإضافة إلى العديد من الإصابات.

وذكرت دورية الطريق السريع في أوهايو، إن عددا من المقاطعات المجاورة شاركت في عمليات الإنقاذ. وتم نقل الأشخاص الذين تعرضوا للحادث الضخم إلى منشأة محلية ليحظوا بالتدفئة.

كما أكدت السلطات أن "الطقس كان عاملا في الحادث"، ونصحت الناس بتجنب السفر، إذ يمكن أن يؤدي تساقط الثلوج إلى تقليل الرؤية بشكل كبير.

وفي حال كان يتوجب على شخص ما القيادة في مثل هذه الظروف، فقد أكدت السلطات على ضرورة "اتخاذ بعض الاحتياطات، مثل القيادة ببطء، والتحلي بالصبر، وزيادة المسافة الفاصلة بين السيارات، وربط حزام الأمان".

وفي بيان، أعرب حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، عن تعاطفه مع العائلات التي فقدت أحد أفراد أسرتها خلال الطقس العاصف.

وذكر البيان أن 4 من سكان أوهايو على الأقل لقوا حتفهم في حوادث سيارات مرتبطة بالطقس، منذ بدء العاصفة.