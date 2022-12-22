وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن مطعم "شيش محل" في غلاسكو، أعلن وفاة علي أحمد أسلم، الإثنين، بمنشور جاء فيه: "توفي السيد علي صباح اليوم. نشعر بالحزن جميعا لرحيله".

من هو علي أسلم؟