ووفق بيان صادر عن شرطة ساسكس، فإن "الجثة تم اكتشافها في مطار جاتويك، هي لرجل من غامبيا".

وأضاف البيان: "يجري ضباط تحقيقا حول الحادثة لرفع تقرير للمسؤولين"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة غامبيا في بيان، الثلاثاء، إنه تم العثور على جثة مجهولة لرجل في خزانة عجلات طائرة تابعة لشركة Tui، كانت في رحلة من بانجول إلى لندن.

ولم تعلّق شركة الطيران على الحادثة، واكتفت بالقول إن الشرطة هي المسؤولة عن التحقيق، وستكشف عن النتائج بعد انتهاء عملها.

ليست المرة الأولى