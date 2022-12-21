وفي فيلمه الجديد، المقرر إطلاقه العام المقبل، يقود توم كروز دراجة هوائية بشكل سريع فوق منحدر شاهق ويقفز بها في الهواء، ويكمل هبوطه بالأرض بمظلة كان يحملها على ظهره.

ونفذت التجربة فوق منحدر صخري في النرويج، ضمن النسخة السابعة من فيلم "مهمة مستحيلة".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللعبة الهوائية التي مارسها كروز كانت الأعظم من نوعها في تاريخ السينما.

وشيّد فريق العمل جسر المنحدر المخصص للدراجة الهوائية التي قادها كروز، وكانت نهايتها عند حافة المنحدر.

وقال كروز في الفيديو إن هذه التجربة هي الأخطر التي خاضها على الإطلاق.

وبالطبع لم يستعن توم كروز بالشخص البديل أو ما يعرف بـ"الدوبلير"، الذي ينفذ المشاهد الخطيرة بدلا من الممثلين المشهورين.

وعوضا عن ذلك استعان النجم الأميركي بمجموعة من الخبراء في كل المجالات المتصلة بالتجربة لضمان تنفيذها دون حدوث أي مشكلات.

وقال مدرب القفز، ميليز دايشر:" أنت تخبره (كروز) بشيء، وهو يلتزم به".

وأضاف أن "توم كروز هو أكثر شخص قابلته في حياتي لديه وعي مكاني".

ومن أجل تنفيذ هذه الحركة الخطيرة أمام الكاميرا، عملت مجموعة من الخبراء على وضع عدد من الكاميرات والمعدات في أماكن متفرقة أثناء التصوير، لتوثيق الحركة بأفضل شكل فعّال.

وقال مؤلف ومخرج الفيلم، كريستفور ماكواري: "حتى قبل عامين، لم تكن الكاميرات المطلوبة متوفرة وهي التي تسمح لنا بتجربة ما أردنا القيام به اليوم".