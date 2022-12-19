والباغيت أشهر أنواع الخبز الفرنسي ويباع منه في فرنسا نحو 6 مليارات خبزة يوميا، لكن استهلاكه تراجع مؤخرا وباتت المخابز التقليدية تواجه منافسة المصانع التي تنتج الباغيت بكميات كبيرة عبر استخدام آلات ضخمة وبجودة منخفضة.

ويحمل الخبز الفرنسي الأشهر، قصة تراث وتقاليد عريقة وهي أيضا قصة صنعة واحتراف .. يخبرنا بها الحائز لقب أفضل خبازي فرنسا، الخباز محمود مسدي وهو فرنسي من أصول تونسية.

يشرح أفضل خبازي فرنسا للعام 2018، محمود مسدي، لـ"سكاي نيوز عربية" مكونات وطريق خبز الباغيت: " الخبز يتكون من خميرة وماء، وملح والطحين.. كما أن لكل خباز إبداعاته الإضافية ليحصل على أحسن خبز".

لخبز الباغيت مكانة مميزة على موائد الفرنسيين، لكنه يعاني من منافسة محال الأغذية الكبرى التي تنتجه بجودة منخفضة وبسعر أقل.

يقول مواطن فرنسي يشترى من إحدى مخابز الباغيت في باريس، "يرافق الخبز كل الوجبات في فرنسا منذ عقود، ومع مرور الوقت تحسنت باستمرار نوعية الخبز، مع تحسن نوعية القمح المستخدم".

رغم تراجع استهلاكه خلال العقود الأخيرة، لا تزال فرنسا تنتج نحو 6 مليارات من خبز "باغيت" سنويا.

خبز الباغيت الفرنسي معروف أيضا في عدة دول غربية وعربية، لكنه دخل العالمية من خلال إدراجه على قوائم اليونسكو للتراث غير المادي.