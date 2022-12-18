فوز يوسف صاحب الـ19 عاما، جاء بعد منافسة كبيرة مع قرابة ألف مصور هاو من مختلف بلدان العالم، ليصبح أول مصري وعربي وإفريقي يحصد اللقب.

ووصف المصور المصري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" لحظة فوزه بالمسابقة قائلا إنه "يشبه شعور الفوز بكأس العالم"، مشيرا إلى أن المسابقة تعني له الكثير، وأنه عمل طويلا على مدار شهور، وسافر إلى عدد كبير من المناطق المصرية مثل الفيوم والإسكندرية وبورسعيد والمنوفية وكفر الشيخ، لتوثيق الحياة اليومية والتقدّم للمسابقة.

وأضاف يوسف الذي يدرس التصوير بالمعهد العالي للسينما: "كان حلمي الفوز في المسابقة، وبفضل الله وُفقت في النهاية، بفارق كبير عن أقرب المنافسين وهو مصور من إنجلترا بـ155 نقطة".

وتابع: "على مدار شهور المنافسة كنت متوترا للغاية، ودائما ما أدخل وأرى ترتيب العشرة الأوائل، وأقارن صوري التي قدمتها بصور المصورين الآخرين، وأحاول توقع النتيجة، فالأمر لم يكن سهلا على الإطلاق في ظل منافسة عدد كبير من المصورين المتميزين".

مراحل المسابقة والفوز:

- المسابقة مخصصة للمصورين الهواة فقط.

- تم تخصيصها للمصورين الشباب للمرحلة العمرية من 13 إلى 21 عاما، والفئة الثانية للمرحلة العمرية فوق الـ 21 عاما.

- عبارة عن 10 جولات، تبدأ في فبراير وتنتهي في ديسمبر من كل عام.

- كل جولة تختلف عن الأخرى من حيث نوع التصوير، وتستغرق كل واحدة شهر تقريبا.

- حصد 400 نقطة من نقاط الجولات التي شارك بها، ليحصل على اللقب Young Amateur Photographer of the Year، ويصبح أول مصري وعربي وإفريقي يحصل عليه.

طريق النجاح

وتحدث يوسف عن الجهود التي بذلها للفوز بالمسابقة قائلا: ""طوّرت من نفسي على مدار العام الأخير، وحضرت عددا كبيرا من الورش التدريبية في تكوين الصورة وكيفية التقاط صور تعبّر عن الحياة، وأن تكون في الصور حياة تجعلك عندما تراها وكأنها تتحدث معك".

وكشف يوسف عن الدعم الذي قدمته أسرته له قائلا: "دعمهم كان بلا حدود، اشتروا لي كاميرا جديدة هذا العام ليزداد شغفي أكثر وأكثر بالتصوير، لأقدم في المسابقة بصور من إنتاج 2022. لهم مني كل الشكر والتقدير، هم السبب فيما أنا عليه الآن، وسأستمر في التقدم والتميز لكي يكونوا فخورين بي".

ويحلم "أفضل مصور شاب هاو في العالم" لعام 2022 أن يصبح مدير بأسلوب، خاصة بعد أن قُبل في المعهد العالي للسينما بقسم التصوير.

جدير بالذكر أن يوسف فاز بعدد من الجوائز المحلية والدولية من بينها جائزة من الجمعية الأميركية للتصوير، وكأس التصوير الألماني، وجائزة فوجي فيلم مصر 2022، ونادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، ومسابقة الساقية للتصوير الفوتوغرافي.

وعرضت أعمال المصور المصري في معرض صور الصحافة المصرية، ومعرض أول مرة بمكتبة الإسكندرية، وصالون الشباب عامي 2021 و2022.