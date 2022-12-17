فبرغم حالة الاحتفاء من جانب الكثير من المشاهير بهذه الخطوة باعتبارها تمثل دعما عالميا للون من ألوان الغناء المصري والعربي، إلا أنه في الوقت ذاته ثارت انتقادات واسعة لنقابة المهن الموسيقية بمصر، بعدما تردد عن أنها تطالب ويجز بالحصول على تصريح منها قبل مشاركته في حفل نهائي كأس العالم، وأنها ستحقق معه حال عدم حصوله على هذا التصريح أولا.

لكن نقيب الموسيقيين المصريين، مصطفى كامل، أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" أن نقابة المهن الموسيقية لا مشكلة لديها إطلاقا في قيام ويجز بإحياء حفل نهائي كأس العالم، كما أنها تتمنى له التوفيق في ذلك.

وأكد أنه لم يصدر عنها إطلاقا ما يفيد أنها ستحقق معه في حال عدم حصوله على تصريح قبل مشاركته في هذا الحفل الدولي.

وتابع أن النقابة فقط تطالب ويجز بالحضور إليها مثله مثل بقية زملائه من المطربين والموسيقيين للحصول على عضويتها وتصريح منها بإحياء الحفلات داخل مصر.

الإجراء القانوني

وأكد كامل أنه في حال عدم حضور ويجز لنقابة الموسيقيين وتقنين وضعه فسيتم منعه من إحياء الحفلات في مصر.

وأضاف أن النقابة ستنسق في ذلك مع جميع الجهات المختصة لتنفيذ المنع وتحقيق سيادة القانون على الجميع.

وأوضح أن المغنيين والموسيقيين الأجانب فقط هم غير المطالبين بالحصول على تصاريح من نقابة الموسيقيين لإحياء الحفلات بمصر، بل تطبق عليهم إجراءات قانونية أخرى خاصة بعمل الأجانب في مصر، ولكن جميع من يعمل بالموسيقى من المصريين عليه الحصول على تصريح من النقابة.

لا يعرف شيئا عن ويجز

وعن تواصل النقابة مع ويجز وما إذا كان رفض الحضور من عدمه، شدد كامل على أنه لا يعرف ويجز ولم يلتقيه أبدا في حياته ولا مشكلة له معه.

وقال مصطفى كامل: "كل ما يطلبه منه أن يأتي لنقابة الموسيقيين لتقنين وضعه، ولكن إذا لم يحضر فهذا لن يشغل النقابة في شيء ولن تبحث عنه حتى، ولكنه في تلك الحالة سيكون ممنوعا من الغناء وإحياء الحفلات في مصر".

يذكر أن ويجز طرح قبل يومين على قناة "فيفا" على يوتيوب أغنية باسم "عز العرب" للاحتفال ببطولة كأس العالم التي تنظمها قطر، وحققت الأغنية انتشارا واسعا، وإشادات كبيرة، ومن المقرر أن يؤديها ويجز في حفل نهائي كأس العالم.

أحمد علي المعروف باسم ويجز من مواليد الإسكندرية عام 1998 وبدأ الغناء عام 2017 بلون غنائي خاص به يسمى الراب الذي يجمع بين العربية وبعض الكلمات الأجنبية، وحقق شهرة واسعة وجدلا كبيرا أيضا منذ ظهوره بين مؤيدين لما يقدمه ومعترضين عليه.