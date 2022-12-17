والتشريع المقترح جزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأميركي، الذي يتوقع أن يوقع عليه الرئيس جو بايدن قريبا.

ومنذ عقود حظرت بالفعل ممارسة قطع زعانف أسماك القرش في الولايات المتحدة، حيث يتم صيد القروش بحثا عن زعانفها ثم تلقى جيفها مرة أخرى في المحيط.

لكن الولايات المتحدة لا تزال مركزا رئيسيا للتجارة سريعة الربح، حيث تقطع ما يصل إلى 73 مليون زعنفة من أسماك القرش على مستوى العالم كل عام.