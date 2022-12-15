وسُرقت الحقيبة اليديوية للسيدة الأميركية تحت تهديد السلاح، صباح الأربعاء، وتم توثيق الجريمة عن طريق كاميرات المراقبة.

وأعلنت الشرطة أن عملية السطو حدثت ي حوالي الساعة 11:20 صباحًا بالتوقيت المحلي.

كانت الضحية على الرصيف مع كلبها عندما نزل رجل مجهول من السيارة وأخرج مسدسًا وطلب ممتلكاتها، وفقًا لتقرير "فوكس 32 شيكاغو"

ويظهر مقطع المشتبه المشتبه به وهو يخطف حقيبة المسنة الأميركية قبل أن يبتعد في سيارة هوندا CRV زرقاء.

من جانبه، قال مايك ووكر ، صهر الضحية "إنه شعور غريب بالخوف في منطقتك". إنها سيدة مرحة. عاشت 70 عامًا من دون أن يصوب نحوها مسدس.