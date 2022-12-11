كم من النجمات العالميات صُدمت عندما علمت أعمارهن؟.. بفضل الإجراءات التجميلية فإن الكثير من الفنانات يبدون أصغر، بعشرات السنوات في بعض الأحيان، عن أعمارهن الحقيقية، إلا أن الأمر لا يقتصر على تلك الإجراءات المكلفة، إذ كشفت بعضهن عن "الأسرار" التي يتبعنها للحفاظ على مظهر شاب.