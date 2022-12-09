ونشرت ريبيكا كراكر، مقطع فيديو على حسابها في فيسبوك، يوثق الواقعة المخيفة التي وقعت في مقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأوضحت أن الأسد الجبلي دخل عبر باب منزلق إلى المنزل، وجر كلبها "شيرمان" إلى خارج المنزل من رقبته.

وكانت المرأة قد تركت الباب الزجاجي المنزلق لمنزلها مفتوحا في 28 نوفمبر، بينما كانت تلعب مع اثنين من كلابها في غرفة أخرى، عندما سمعت شيرمان يصرخ ويصدر أصواتا مرتفعة فجأة.

وتابعت أنها "استجابت بسرعة"، معتقدة أن حيوانها سقط وتعرض للأذى، لكن سرعان ما أدركت الواقع المرعب، عندما رأت كلبها ساكنا على الأرض دون حراك في الفناء الخلفي، والحيوان المفترس يقف بجواره.

وبعد أن أدركت كراكر أنها كانت على بعد أقدام قليلة من الحيوان الخطير، أغلقت الباب المنزلق الزجاجي بسرعة، لمحاولة منع الأسد من العودة إلى الداخل، ثم اتصلت جيرانها لتنبيههم، وبدأت في التصوير بناء على اقتراح أفراد الأسرة.

وظهر الأسد الجبلي في الفيديو وهو ينظر طوال الوقت إلى كراكر، دون أن يعطي اهتماما للكلب الموجود بالقرب من قدميه.

ولحسن الحظ، ذهب أحد الجيران إلى المنزل وأطلق رصاصة على أسد الجبل. وبالرغم من أن الرصاصة لم تصبه، إلا أن صوت إطلاق النار أخاف الأسد ودفعه للهروب.

المفاجأة هنا كانت أن شيرمان الكلب قفز على قدميه ما أن سمع صوت إطلاق النار. وقالت كراكر: "بأعجوبة لم يصب إلا بجرح صغير في شفته. لقد كان مصدوما وبالكاد يستجيب لعدة ساعات، لكن في كل مرة كنت أتفقده، كان يهز ذيله ليعلمني أنه بخير".

وعقب الحادثة، اتصلت كراكر بمسؤولي مراقبة الحيوانات، الذين أخبروها أنهم "لا يستطيعون فعل أي شيء لأن الحيوان لم يعد يؤذي كلبها أو يحاول إيذاءه"، إلا أنه عاد بعد أيام وقتل اثنين من ماعز كراكر.

وبعد قتل الماعز، استجاب مسؤولو الحياة البرية وقاموا بقتل الأسد الجبلي، الذي كان "معروفا" لدى المسؤولين المحليين.

وفقا لمسؤولين في "Audubon Canyon Ranch"، المجموعة البيئية التي كانت تتعقب الحيوان، فإن أسد الجبل كانت أنثى من نوع "كوغار"، تبلغ من العمر 16 عاما، وتعرف باسم P1.

وقالوا: "بي1 كانت كبيرة بالعمر بشكل غير معتاد لدى أسود الجبال، وأظهرت سلوكا غير شائع".

وقال محقق يعمل لدى مؤسسة Living with Lions، يدعى كوينتون مارتينز: "من الواضح أن شيئا ما كان خاطئا في بي 1، كانت عجوزا جدا بالنسبة لأسد الجبل ولديها مشاكل تتعلق بالشيخوخة، بما في ذلك تآكل الأسنان، والاستجابات البطيئة، وضعف الحواس، وربما مشاكل صحية أخرى".

وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، كانت أكثر استعدادا لوضع نفسها بالقرب من البشر، بشكل متكرر، فضلا عن التغذية بشكل حصري تقريبا على الماشية، وكل هذا سلوك غير عادي".