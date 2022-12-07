وقالت وزارة علوم الأرض في تقرير رفعته إلى البرلمان إن موجات الحر زادت لـ8 أمثال وبلغ عددها 27، وإن صواعق البرق قفزت لأكثر من 111 مثلا وتسببت في مقتل 907 أشخاص.

وزادت العواصف الرعدية أيضا لأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى 240.

وتسببت هذه الأحداث في 2183 حالة وفاة هذا العام حتى الشهر الماضي وهو أكبر عدد منذ عام 2019 الذي سجلت فيه السلطات 3017 وفاة.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن البرق والفيضانات والأمطار الغزيرة مسؤولة عن 78 بالمئة من هذه الوفيات خلال السنة الحالية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 166 ألف شخص لقا حتفهم بسبب موجات الحر على مستوى العالم في الفترة من 1998 حتى 2017.

وتعرضت باكستان، الجارة الغربية للهند، لفيضانات مدمرة هذا العام غطت ثلث البلاد، وأودت بحياة أكثر من 1500.