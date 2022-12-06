"سيدتي الجميلة" من بطولة فؤاد المهندس، شويكار، حسن مصطفى، جمال إسماعيل، سيد زيان، فاروق فلوكس، نظيم شعراوي، زوزو شكيب، عن نص للأديب العالمي جورج برنارد شو، وقام بكتابتها وإعادة تمصيرها الكاتب بهجت قمر وسمير خفاجي، وإخراج حسن عبد السلام.

ويعود "أحمد السقا " للوقوف على خشبة المسرح، من خلال "سيدتي الجميلة"، بعد غياب دام 19 عامًا وتحديدًا من تقديمه مسرحية «كدا أوكيه» عام 2003.

تقول الناقدة ماجدة خير الله: "هذه الخطوة هي نوع من الانتحار الفني". وأضافت في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن : " كثير من الزملاء الأفاضل ملتبس عليهم الأمر بخصوص الموضوع الخاص بمسرحية سيدتي الجميلة ويرون أنه أمر عادي ووارد جدا إعادة نفس المصنف الفني بطرق مختلفة، وهؤلاء يخفي عليهم الفرق بين الفكرة والمعالجة والنص الفني، الذي يظهر للناس".

وتابعت قائلة إن "الفكرة أو الرواية ممكن أن تقدم بعشرات المعالجات، لكن كل معالجه ملك صاحبها، بعيدا عن الفكرة الأصلية، يعني مثلا سيدتي الجميلة مأخوذة من مسرحيه لبرنارد شو، اللي استوحاها بدوره من مسرحيه بيجماليون، و" سيدتي الجميلة" المصرية اللي قدمها فواد المهندس، هي معالجه فنيه وإبداع خاص ملك بهجت قمر، مضاف إليه رؤية المخرج وخبرة فؤاد المهندس الذي لا شك أنه أضاف من خبرته لتفاصيل دوره على الأقل".

وأردفت الناقدة المصرية: "تقديم المسرحية الآن بعناصر جديدة هو اعتداء علي إبداع بهجت قمر ورفاقه وكل من ساهم في خروج المسرحية بالتفاصيل اللي ظهرت بها، ومن يريد أن يستوحي الفكرة من أصلها بيجماليون، يقدم إبداعا جديدا ومعالجه مختلفة، ولا يقفز ويسرق إبداع الآخرين(...) حتي ورثة بهجت قمر ليس من حقهم التفريط في الحق الادبي، ولكن حقهم الحصول علي الأداء العلني وهو قيمه ماديه يحصل عليها الورثة كلما أعيد عرض المسرحية الأصلية".

وأضافت ماجدة خير الله: "رغم أني لا أحب المصادرة على أي تجربة فنية، مهما كانت غرابتها، أو كونها تحمل عوامل فشلها، لكن أن يفكر أحمد السقا بإعادة شخصية فؤاد المهندس في المسرحية الخالدة سيدتي الجميلة، فهذا نوع من الانتحار الفني، ولسنا في حاجه لانتظار النتائج "

من جانبه، وجه الناقد الفني محمد رفعت نقدا حادا للتجربة قائلا إنه "لا يرى أن أحمد السقا يصلح إطلاقا لتقديم شخصية فؤاد المهندس، لأن السقا يفتقد أي مقومات لتقديم الكوميديا.

كما عبر عن دهشته من إسناد دور الراحلة" صدفة " التي قدمتها شويكار إلى الفنانة ريم مصطفى، متسائلا: “لماذا تريدون أن تشوهوا ذكرياتنا وذاكرتنا وتهيلوا تراب حضوركم المزعج على كل شيء نحبه؟".

وكان الشاعر أيمن بهجت، نجل الكاتب الراحل بهجت قمر، قد أعلن في تصريحات تلفزيونية عن تلك الخطوة قائلا: "سيتم إعادة عرض مسرحية "سيدتي الجميلة" مرة أخرى ضمن فعاليات موسم الرياض في 6 ديسمبر المقبل (...) أحاول إعادة إحياء الأغاني القديمة في مسرحية "سيدتي الجميلة" من خلال تقديمها مرة أخري بأبطال جدد".

يذكر أن سيدتي الجميلة ليست المسرحية الوحيدة التي يعاد تقديمها خلال العقود الأخيرة، فقد قام الفنان محمد صبحي بإعادة تقديم عدد من العروض الكلاسيكية منها "سكة السلامة " و"لعبة الست" و" غزل البنات "، وذلك في إطار مشروعه الذى حمل عنوان "المسرح للجميع".