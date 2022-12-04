وقالت شرطة المقاطعة إن جثة الطفلة تم اكتشافها على بعد حوالي 10 أميال من منزلها، وأن تانر هورنر، 31 عاما، اعترف بإقدامه على اختطافها وقتلها، عندما كان يقوم بمهمة إيصال طرد إلى منزلها، وقاد السلطات إلى جثة الفتاة.

وأضافت الشرطة في بيان لها: "نشعر بالحزن لأن القصة لم تنته بالطريقة التي كنا نأمل أن تنتهي بها".

وأثار اختفاء الفتاة عملية بحث واسعة النطاق شارك فيها مئات من ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك وحدات من تكساس رينجرز وإدارة شرطة فورت وورث، وإدارات الإطفاء المحلية والمتطوعين المدنيين.