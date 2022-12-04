ويجرى استخدام التاج منذ تتويج الملك تشارلز الثاني عام 1661، في أعقاب استعادة النظام الملكي بعد جمهورية أوليفر كرومويل التي استمرت 10 سنوات.

وعادة ما يتم الاحتفاظ بالتاج إلى جانب مجموعة من جواهر التاج البريطاني في برج لندن.

وحل تاج القديس إدوارد محل نسخة من القرون الوسطى، يعتقد أنها تعود إلى القرن الحادي عشر في عهد إدوارد المعترف، الذي تم صهره عام 1649.

وسيتوج الملك تشارلز الثالث بتاج القديس إدوارد خلال الحفل المهيب الذي سيقام في قلعة وستمنستر بلندن في السادس من مايو، على غرار ما حدث مع والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية عام 1953.

وسيرتدي أيضا تاج الدولة الإمبراطورية أثناء المراسم.

ويتألف تاج القديس إدوارد من إطار ذهبي صلب مرصع بالياقوت والجمشت والياقوت الأزرق والعقيق والتوباز والتورمالين، ويتبع سلفه الأصلي الذي يعود إلى العصور الوسطى في وجود 4 صلبان و4 أزهار زئبق، كما أن لديه غطاء مخمليا مزينا بفرو القاقم.