وسيتولى الموظف الإشراف على إعدام ملايين الفئران المنتشرة في المدينة وضواحيها، على أن يتقاضى من يحصل على هذا المنصب "الدموي" ما بين 120 و170 ألف دولار سنويا.

واشترطت البلدية التي يرأسها الشرطي السابق إريك آدامز في إعلانها الجديّ المنشور، الأربعاء، بمن يطمح إلى الفوز بمنصب "مدير برنامج الحد من القوارض" الملحق ببلدية نيويورك أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة "على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار".

وكتب الخميس على تويتر: "لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان"، مشجعا أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: "وظيفة أحلامكم في انتظاركم".

ويُعتقَد أن عدد الفئران في نيويورك يساوي عدد البشر، أي نحو 9 ملايين.

وكان الروائي الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز أثار هذه المسألة بعدما زار المدينة عام 1842.

شروط التقدم للوظيفة