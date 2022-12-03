وقال ماكرون في تغريدة، السبت، إن "اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية".

وفي حديث للبرنامج التلفزيوني "غود مورنينغ أميركا"، الخميس، قال ماكرون الذي يزور الولايات المتحدة إنه يعتقد أن هناك "مسؤوليات وحدودا" لحرية التعبير.

وسجل باحثون زيادة في خطاب الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن ماسك، المدافع عن حرية التعبير، عفوا عن حسابات عُلقت في ظل الإدارة السابقة للشركة.

وقال ماسك إن الحسابات التي شملها العفو "لم تخرق القانون أو تشارك في رسائل غير مرغوب فيها".

واستحوذ ماسك على "تويتر" في 27 أكتوبر مقابل 44 مليار دولار، وسرعان ما تحرك لبدء عدد من التغييرات على المحتوى وطاقم العمل.