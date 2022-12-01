وأوضح كاتب سيرة هاري وميغان، أوميد سكوبي أن هذا المسلسل الذي يتوزع على ست حلقات "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التي واجهاها".

أما المقطع الترويجي الذي حمل عنوان "هاري وميغان" ، فتضمّن عرضاً لصور بالأبيض والأسود للزوجين مصحوبة بموسيقى درامية، ويظهر فيه هاري قائلاً "لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة".

ويضيف "كان علي أن أبذل قصارى جهدي لحماية عائلتي".

وتزامن إعلان عرض المسلسل مع زيارة الأمير وليام وزوجته كيت للولايات المتحدة في ظل استمرار البرودة في علاقته مع شقيقه هاري وميغان اللذين يقيمان حالياً في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وفي المقطع الترويجي الذي يصف عرض المسلسل الوثائقي بأنه "حدث عالمي"، تقول ميغان أيضاً "عندما تكون التحديات كبيرة جداً، أليس من المنطقي سماع جانبنا من القصة؟".

ومن المقرر أن ينشر الأمير هاري في مطلع يناير مذكراته التي يُتوقع أن تكشف هي الأخرى أسراراً محرجة.