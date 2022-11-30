ويتوقع الخبراء أن يتزايد طلب أصحاب العمل على هذه المهارات، العام المقبل، وأوضحوا أن تدهور الظروف الاقتصادية لن يمنع الشركات من البحث عن موظفين بارعين في مجالات التكنولوجيا.

لكنّهم يبيّنون أن هذا لا يعني ضرورة أن يكون الموظف مطورا برمجيا أو خبيرا تكنولوجيا متقدما، حتى يتمكن من الحصول على وظيفة، بل يكفي أن يتمتع بمهارات تقنية ورقمية أساسية، ويكتسب معلومات برمجية بسيطة.

ويضيف الخبراء أن الطلب على علم البيانات يتزايد باستمرار بفضل أهميته في إعداد التقارير والإحصاءات والتنظيم والتصفية والتحليل، ومن ثم إدارة البيانات بشكل صحيح ودقيق، والأهم من ذلك هو حماية هذه البيانات، في إشارة منهم إلى أهمية أمن تكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية، الدكتور رأفت يوسف، لـ"سكاي نيوز عربية": "المهارات التقنية باتت مطلوبة كثيرا في سوق العمل، ولا يجب أن يكون الموظف ملما بها لكن على الأقل أن تكون له ميزة تنافسية فيها".

وأضاف: "هذه المهارات التقنية والفنية تتجلى مثلا في برمجة مواقع معينة أو تطبيقات الهواتف الذكية أو تحليل البيانات".