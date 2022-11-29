وسيصدر ألبوم "72 سيزنز" (72 موسما) في 14 أبريل 2023 تليه جولة موسيقية للفرقة في أمستردام وباريس (استاد فرنسا يومي 17 و19 مايو) وهامبورغ الالمانية ثم السويد، على ما ذكر بيانان للفرقة ولشركة "لايف نايشن إنترتينمنت" المتخصصة في الترويج لتذاكر الحفلات الترفيهية وبيعها.

وبعد الجولة الأوروبية، ستحيي "ميتاليكا" بين أغسطس ونوفمبر 2023 حفلات موسيقية في الولايات المتحدة وكندا (لوس أنجليس وفينيكس وديترويت ومونتريال) قبل العودة إلى إحياء حفلات في أوروبا بدء من مايو 2024 (ميونيخ وهلسنكي ووارسو ومدريد)، لتعود مرة جديدة إلى أميركا الشمالية (شيكاغو، سياتل، المكسيك) وتقدّم عروضا حتى سبتمبر 2024.

وأشارت الفرقة التي بين مؤسسيها مَن يؤدون منذ 40 عاما كجيمس هيتفيلد (59 عاما) والدنماركي لارس أورليك (58 عاما)، إلى أنها ستحيي حفلتين في كل محطة مع عروض مختلفة خلال كل ليلة.

ويتألف ألبوم الفرقة الثاني عشر من 12 أغنية بينها "لوكس أيتيرنا" التي صدرت الإثنين، ويشكل أول ألبوم تصدره "ميتاليكا" بعد 2016.

وأوضح جيمس هيتفيلد انّ عنوان الألبوم "72 سيزنز" يشير إلى "السنوات الثماني عشرة الأولى من حياتنا والتي تشكّل ذواتنا الحقيقية أو الزائفة".