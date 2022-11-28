بعد أكثر من 10 سنوات من مقاطعة السينما السورية، في المهرجانات السينمائية العالمية والعربية، يأتي فيلم "رحلة يوسف" للنجم أيمن زيدان، والمخرج جود سعيد، ليكسر هذه العزلة، ويُنهي المقاطعة، بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.