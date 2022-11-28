وقال المصدر إن اللصوص اقتحموا بعد ظهر الأحد نافذة في الجزء الخلفي من البيت الواقع في لوفيسين (إيفلين) ثم استولوا على الخزنة التي كانت تحتوي على نقود ومجوهرات وساعات فاخرة.

وفيما تُقدّر المسروقات بنحو 80 ألف يورو، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا بالسرقة التي اكتشفت في نهاية اليوم.

وأقيل خليلوزيتش من منصبه مدربا للمنتخب المغربي في أغسطس الماضي، بعدما قاده إلى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر، حيث أطلقت عليه وسائل الإعلام عدو نجم تشلسي حكيم زياش.

ودرّب خليلوزيتش سابقاً باريس سان جرمان وليل ورين ونانت في فرنسا، ومنتخبات الجزائر وكوت ديفوار واليابان.