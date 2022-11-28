وقال ماتسونو إن عدد الأطفال المولودين في اليابان هذا العام أقل من المستوى القياسي المسجل العام الماضي، واعدا باتخاذ تدابير شاملة لتشجيع المزيد من الزيجات والإنجاب.

وأشار ماتسونو إلى أن إجمالي 599636 يابانيا ولدوا في الفترة من يناير إلى سبتمبر يعد أقل بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بأرقام العام الماضي، ما يشير إلى أن عدد المواليد عام 2022 قد ينخفض إلى ما دون المستوى القياسي العام الماضي البالغ 811 ألف طفل.

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