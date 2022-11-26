وأوضحت ناتالي أليبراندي، أن هناك أشياء يجب عدم القيام بها عند تناول الشوكولاتة، مشيرة في الوقت نفسه إلى خطوات تزيد من "متعة المذاق الحلو".

لا تخزن الشوكولاتة في الثلاجة

لا يجب تخزين الشوكولاتة في الثلاجة، حيث مستويات الرطوبة مرتفعة للغاية.

درجة الحرارة المثلى لتخزين الشوكولاتة هي 18 درجة مئوية .

كيف تعرف أنك خزنتها بشكل خاطئ؟.. إذا كانت تفتقر إلى "الحدة" عند كسرها، أو إذا تفتت أو ذابت بسرعة كبيرة في أصابعك.

لا تتناولها في وقت متأخر

الساعة 11 صباحا هي أفضل وقت لتناول الشوكولاتة، حيث يحتوي الكاكاو على مادة الكافيين والسكر، مما يعطيك انتعاشا قبل الغداء، وفق أليبراندي.

تناول الشوكولاتة في وقت مبكر من اليوم، يجعلها خيارا جيدا للوجبات الخفيفة، لمساعدتك على استكمال النهار بنشاط حتى يحين وقت الغداء.

لا تمضغ الشوكولاتة

وفقا لخبراء التغذية، فإن مضغ الشوكولاتة سيحد من "مدة التجربة الحسية" .

بدلا من ذلك، يجب أن تترك قطعا صغيرة تذوب في الفم، حتى تتطور النكهات، مما يمنحك تجربة أكثر متعة .

تناول كميات صغيرة

من حيث حجم الحصة، يوصي الخبراء بأن 6 قطع (من حصص 4 غرامات) هي الكمية المثلى، لتزويد براعم التذوق لديك بالمستوى المناسب من التحفيز، حسب ما أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية.

قد يؤدي تناول 7 قطع أو أكثر إلى تجربة حسية أقل، حيث لا تستطيع حواسك اكتشاف الفروق الدقيقة في الشوكولاتة .

يقوم البعض بتناول القطعة تلو الأخرى بسرعة، إلا أنه يُنصح بالانتظار لمدة تصل إلى 15 دقيقة قبل تناول القطعة الثانية .

لا تسرع في تناولها

ينصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة ببطء، لاختبار شعور المتعة المرتبط بها.

انتظر "المذاق اللاحق"، إذ يمكن لبعض أنواع الشوكولاتة أن تترك طعما في فمك لمدة 45 دقيقة، لكن في معظم الحالات، يكفي الانتظار لمدة 15 دقيقة.

لا تخلط أنواعا مختلفة من الشوكولاتة