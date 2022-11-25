وقال ماسك في تغريدة: "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل".

وكانت تغريدة الخميس استكمالا لتغريدة سابقة نشرها الأربعاء، وطلب فيها من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على سؤال: "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفوا عاما عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريدا عشوائيا فاضحا؟".

وأجاب 72.4 بالمئة من المغردين على سؤال ماسك بـ"نعم"، في حين أجاب 27.6 بالمئة منهم بـ"لا".