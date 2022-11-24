وقال عضو هيئة الدفاع أحمد صبير لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المحكمة "قررت إعادة الأوراق للنظر على ضوء موجبات قانونية حددتها لمحكمة لسماع مزيد من البيانات".

وكانت المحكمة الجنائية في ولاية النيل الأبيض قد أصدرت في يونيو الماضي حكما بالإعدام رجما على فتاة عشرينية بتهمة الزنا إثر إدانتها بانتهاك المادة 164 (2) من القانون الجنائي السوداني 1991.

وانفصلت الشابة المتهمة عن زوجها عام 2020 وانتقلت للعيش مع أسرتها، وبعدها بعام اتهمها زوجها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج.