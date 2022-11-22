وأضافت طيران الخليج:"وإذ تنعى الناقلة الوطنية المتوفى وتدعو لأهله وذويه بالصبر والسلوان؛ تفيد أن الرحلة قد واصلت خط سيرها إلى باريس كما هو مقرر. وأكدت طيران الخليج أن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها تأتي في المقام الأول دائماً، شاكرة مسافري الرحلة المذكورة على صبرهم وتفهمهم".

من جانبها، أكدت إدارة مطار أربيل الدولي، أن الطائرة هبطت على نحو اضطراري في الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت العراق.