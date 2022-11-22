واستهلت إيفانكا زيارتها لمصر بجولة في منطقة أهرامات الجيزة، حيث نشرت صورا على صفحتها الرسمية بفيسبوك لها ولعائلتها وهم يمتطون الجمال والأحصنة وفي خلفيتهم الأهرامات وأبو الهول.

وغردت إيفانكا بالإنجليزية قائلة: "يوم في الأهرامات.. إنه لأمر مميز جدا استكشاف جمال مصر لأول مرة مع عائلتي".

وتفاعل المصريون والعرب بالتعليقات مع إيفانكا، وأشادوا بجمال صورهم مع الأهرامات، وتمنوا لها الاستمتاع مع عائلتها خلال جولتها بمصر.

من جانبه، قال عالم الآثار المصري والوزير السابق، زاهي حواس، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن زيارة ابنة رئيس أميركا السابق لمصر ولمنطقة الأهرامات خصوصا، أمر مهم جدا ويمثل دعاية جيدة للسياحة المصرية.

حواس الذي يتولى الإشراف على أعمال الاستكشافات الأثرية بمنطقة الأهرامات، أشار إلى أن مثل هذه الشخصيات المهمة والمشهورة عالميا يتم إفساح المجال لهم وتخصيص وقت معين لزيارتهم إلى منطقة الأهرامات ليلتقطوا الصور المميزة لنشرها على صفحاتهم وفي وسائل الإعلام من أجل الدعاية الإيجابية للسياحة المصرية.

من جانبه، كشف مسؤول بوزارة السياحة والآثار، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن جولة إيفانكا تشمل عدة أماكن مختلفة في مصر، ولا يتم الإعلان عنها مسبقا لاحتياطات أمنية، وأنه بعد كل زيارة لمكان من الأماكن المحددة تقوم إيفانكا بالنشر عنه بنفسها وهذه أفضل دعاية للسياحة المصرية.

وبينما لم يزر ترامب مصر مطلقا، فإن زوجته ميلانيا قامت بزيارة مصر ومنطقة الأهرامات عام 2018 بينما كان ترامب لا يزال في الرئاسة الأميركية، وبعدها التقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نيويورك، وأخبره أن ميلانيا انبهرت برؤية الأهرامات.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة إيفانكا نجلة الرئيس الأميركي السابق لمصر تأتي بعد أيام من قرارها بعدم الانخراط في الحياة السياسية، والذي أعلنته بعد ساعات فقط من إعلان والدها الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2024.

وتتزامن الزيارة كذلك مع الشبهات التي تدور حول إيفانكا وزوجها، في قضية الإبلاغ عن الوثائق السرية التي عثر عليها في منتجع "مار إيه لاغو" مقر إقامة والدها دونالد ترامب.

حيث زعم مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب في حوار مع قناة "إم إس إن بي سي" الأميركية إن إيفانكا، البالغة من العمر 41 سنة، وزوجها كوشنر هما من أبلغا السلطات المختصة عن وجود وثائق سرية في منزل ترامب.