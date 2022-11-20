تشير الدراسات في النجاح الوظيفي إلى أن بدء عمل جديد يجعل الموظف يميل إلى الشعور بأنه أكثر مشاهدة وتقييما، وكأنه "تحت المجهر" خلال التسعين يوما الأولى من تولي الوظيفة، وصولا إلى مرحلة "المصداقية" التي تمكّنه من القيام بعمله على أكمل وجه.