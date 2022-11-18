وقال حامل لقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة إن مدينة الملاهي من المزمع أن تضم "مناطق جذب مرتبطة بريال مدريد"، بما فيها "متحف وألعاب ملاهي وألعاب مهارية مرتبطة بكرة القدم" بالإضافة إلى محلات تجارية.

وقال فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه، لموقع النادي على الإنترنت، "يسعدنا أن ريال مدريد اختار دبي باركس آند ريزورتس كشريك له في سعينا إلى جلب أفضل العلامات التجارية الترفيهية العالمية إلى المنطقة."

تدير "دبي باركس آند ريزورتس" منتزه ليغولاند ومدن الملاهي المستوحاة من عملاقي صناعة السينما هوليوود وبوليوود.