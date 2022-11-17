واستقطبت النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام على مدار ثلاثة أيام أكثر 13,656 زائرا وشارك في هذه النسخة أكثر من 192 شركة ومؤسسة إعلامية عالمية تمثل 42 دولة حول العالم، وشهد مشاركة أكثر من 1200 من الرواد والخبراء والمختصين في قطاع الإعلام.

وتخلل الحدث الذي تم برعاية الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، توقيع أكثر من 10 اتفاقيات تعاون بين مؤسسات إعلامية محلية وعالمية، وشهد إطلاق العديد من الابتكارات المختصة في قطاع الإعلام.

وقال محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام: "إن نجاح الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الأولى ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير والرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بما يعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة عالميا عاصمة لصناعة المستقبل في مختلف المجالات لاسيما الإعلام".

وأشاد بدور جميع فرق العمل على ما بذلوه من جهد كبير لتكريس رسالة الكونغرس العالمي للإعلام وتعزيز مكانته منصة عالمية رائدة على خريطة صناعة الإعلام على مستوى العالم واستضافة أصحاب العقول والخبرات والمهارات من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة، من أجل صياغة مفاهيم إعلامية جديدة تواكب التغيرات المتلاحقة والتطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم.

من جانبه، عبر حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “أدنيك” عن فخره بالنجاح الاستثنائي الذي حققه الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الأولى ليحتل مكانة متميزة على قائمة الفعاليات التي تستضيفها الدولة، مؤكداً الدور البارز الذي لعبه الحدث باعتباره منصة عالمية جمعت هذه الكوكبة من قيادات ورواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين والخبراء ورموز الفكر في المنطقة تحت سقف واحد لوضع تصور لمستقبل الإعلام، والخروج بتوصيات لتعزيز منظومة الإعلام المحلي والعالمي من خلال استقطاب أحدث التقنيات التكنولوجية، وتطوير استراتيجيات هادف لإثراء المحتوى الإعلامي.

وأضاف الظاهري أن "نجاح الكونغرس العالمي للإعلام في استقطاب أكثر من 13,556 زائرا في دورته الأولى يشكل إضافة قيمة إلى أبوظبي وجهة لسياحة الأعمال وسجل تميز مجموعة أدنيك في تنظيم واستضافة الفعاليات المحلية والعالمية من مختلف الأحجام والقطاعات تماشياً وأهداف استراتيجيتنا الرامية لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزا إقليميا وعالميا للأحداث الكبرى في المقام الأول، ومكانة مجموعة أدنيك كواحدة من أهم وأبرز اللاعبين الدوليين في قطاع المعارض والمؤتمرات."

وحظيت النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام باهتمام محلي وإقليمي ودولي، إذ شهدت مشاركة واسعة وحضورا كبيرا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وتضمن جدول أعمال الكونغرس 40 جلسة حوارية وأكثر من 30 ورشة عمل شارك فيها 162 متحدثاً، وشهد إطلاق ابتكارات جديدة وجلسات نقاشية ومجموعة من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والتواصل الاجتماعي والمؤثرين العالميين.