تبرعْ بسترة واحضُرْ حفلا موسيقيا، مبادرةٌ سورية دفعت مئاتِ السوريين، للتوجهِ حاملينَ حقائبَ مملوءةً بالملابس، إلى ملعبِ تشرين في العاصمةِ السوريةِ دمشق، حيث تقومُ المبادرةُ على التبرعِ بالملابس، مقابلَ تذاكرِ حفلٍ غنائي.

إذ طلبَ المنظّمون من الراغبينَ في الاستمتاعِ بالأمسيةِ الموسيقية، للمطربةِ السورية ليندا بيطار، التبرعَ بقطعةِ ملابس، ثمنًا لتذكرةِ الدخول.

وتأتي المبادرةُ في ظلِّ معاناةِ الاقتصادِ السوريِّ ضائقةً شديدة، وتمكنَت من جمعِ أربعةِ 4500 قطعةٍ من الملابس.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية "ساعد" التي نظمت المناسبة، عصام حبّال: "نستهدف الوصول من خلالها لبنك ألبسة قادر أن يقدم الدفء لأي منطقة بسوريا".

من جانبها، الفنانة السورية ليندا بيطار قالت: "المناسبة تساعد الناس للوقاية من البرد، وهذا واجب الفنان".

ومن المرتقبِ إقامةُ حفلاتٍ مماثلةٍ في المستقبل، في مدنٍ سوريةٍ أخرى، وَفق ما كشفَتْهُ جمعيةُ "ساعد" التي نظّمَتِ المناسبة.