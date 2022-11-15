وتتزوج نعومي بايدن وبيتر نيل في الحديقة الجنوبية، السبت، فيما سيكون حفل الزفاف التاسع عشر الذي يشهده البيت الأبيض على مدار تاريخه.

وتعرفت نعومي (28 عاما) على نيل (25 عاما) عبر صديق مشترك قبل نحو 4 سنوات في نيويورك، وقال البيت الأبيض إن علاقتهما استمرت منذ ذلك الحين.

وتعمل نعومي بايدن محامية ووالدها هانتر بايدن، أما نيل فقد تخرج مؤخرا في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا، وسيقيم العروسان في واشنطن.

يشار إلى أن 9 من أصل 18 حفل زفاف موثقة في البيت الأبيض كانت لبنات رؤساء، آخرهم تريشيا ابنة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971، وليندا ابنة الرئيس ليندون جونسون عام 1967.

كما سبق أن عقد الرئيس الأمريكي الأسبق غروفر كليفلاند قرانه هناك أيضا أثناء توليه منصبه، وتحديدا عام 1886.