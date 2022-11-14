وقال مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "النيابة العامة أمرت بتشريح جثمان الممثل الأردني لبيان أسباب وفاته، وكذلك طلبت تحريات الشرطة عن ظروف إقامته بالقاهرة، خاصة قبيل وصوله للمستشفى".

من جانبه، قال المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة، علاء الجود، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "لم يصدر عن السفارة أو وزارة الخارجية الأردنية أو السلطات المصرية، ما يفيد تعرض الممثل الراحل لاعتداء من عدمه".

وأضاف: "كل ما يمكن تأكيده الآن هو أن أشرف طلفاح وصل للمستشفى، السبت، في حالة صحية سيئة، وكان يعاني من مضاعفات طبية غير معلوم سببها وحالته لم تكن تسمح بسؤاله، وتم وضعه في غرفة الرعاية المركزة، لكنه فارق الحياة ظهر الاثنين".

وأشار إلى أن "الجهات القضائية والأمنية المصرية تحقق في ملابسات الوفاة، وسيتم إصدار بيان بالتفاصيل عما حدث عقب انتهاء التحقيقات".

الجود قال إن الممثل الراحل "حضر للقاهرة قبل عدة أيام بمفرده، وغير معلوم ما إذا كانت زيارته مرتبطة بحضور فعاليات الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي التي انطلقت أمس أم أنها زيارة عادية".

كما أكد أنه "بعد انتهاء التحقيقات، ستتم إعادة جثمانه إلى الأردن، ليتم دفنه في بلده".

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أعلنت أنها تتابع قضية الممثل الراحل بعد دخوله المستشفى في القاهرة، "نتيجة تعرضه لظروف قيد التحقيق من جانب الجهات المصرية".

من جانبه، قال نقيب الفنانين الأردنيين، محمد العبادي، عبر صفحته على فيسبوك، إن "الفنان أشرف طلفاح تعرض لاعتداء في مصر"، بينما قال التلفزيون الأردني، إن طلفاح "كان يعاني من نزيف في الدماغ وغيبوبة".