وفي الفيديو الذي تمت مشاركته على منصة "ريديت"، يظهر رجل في صورة مخيفة وهو مستلق على أرجوحة تبدو كما لو أنها معلقة في الهواء.

ويعرض المغامر الذي يوثق تجربته "المخيفة" المكان حيث تبدو جبال شديدة الانحدار مكسوة بالثلوج.

وحظي الفيديو الذي قيل إنه صوّر في جبال البيرينيه بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل، كما علّق كثيرون على المغامرة، حيث قال أحدهم: "كيف استطاع الوصول لهذا المكان المرعب".

بينما أضاف آخر: "لست مستعدا بالمغامرة بحياتي من أجل الحصول على مشاهدات كبيرة".