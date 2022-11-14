وأفاد مراسلنا في القاهرة بأنه يشارك في الدورة الجديدة أفلام من 52 دولة، وسط منافسة بين 97 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية.

ويصل عدد العروض العالمية والدولية الأولى إلى نحو 30 عرضا، و57 عرضا ضمن العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشهد يوم الافتتاح، عرض فيلم "The Fabelmans" الذي تدور أحداثه حول شاب يدعى سامي، ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة.

ومن النجوم المشاركين في المهرجان محمود حميدة ومصطفى فهمي وإدوارد وليلى علوي وشريف منير وغيرهم.