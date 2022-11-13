تأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات شركة "آي إم آي" لإطلاق المنصة الاقتصادية الجديدة ودعمها بالكوادر والكفاءات من أصحاب الخبرة والأداء المتميز لإدارة المنصة وضمان نجاحها وتنافسيتها عالمياً.

ويتمتع شميطلي بخبرة واسعة في مجال الصحافة بالمنطقة العربية تمتد إلى 25 عاماً، حيث تولى العديد من المهام، منها إدارة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في سوريا بين عامي 2000-2002، وكذلك إدارة مكتب الخليج والمشرق العربي لبلومبيرغ خلال الفترة من عام 2009-2014، حيث أسهم في تأسيس مركز إقليمي بدبي، ثم مراسلاً لبلومبيرغ لدى منظمة أوبك عام 2013.

والتحق ماهر بوكالة أنباء "رويترز" عام 2015 حيث تولى إدارة مكتب الوكالة بالعراق وقام بتغطية الحرب على تنظيم داعش هناك.

وبهذه المناسبة، قال نارت يوسف بوران، الرئيس التنفيذي لـ "الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية": "لدينا هدف واضح بأن تكون منصة "سي إن إن" الاقتصادية الجديدة هي أفضل منصة متخصصة للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، ولتحقيق هذا الهدف، نعمل على توفير كل الممكّنات والمتطلبات اللازمة، ومنها تطبيق أفضل الممارسات الإعلامية، واستقطاب أبرز الكوادر الصحافية في العالم العربي، وكلنا ثقة بأن ماهر شميطلي يمتلك الخبرة والمؤهلات اللازمة للنجاح، ونتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة".

من جانبه، قال ماهر شميطلي: "أشعر بالفخر للانضمام لفريق عمل هذه المنصة والعمل تحت مظلة هوية مؤسسية إعلامية مرموقة مثل "سي إن إن" وشبكتها العالمية، وسيكون تركيزي خلال الفترة المقبلة منصباً على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التحريرية للمنصة، والاستعداد لإطلاقها المرتقب قبل نهاية العام، وتكوين فريق عمل على أعلى مستوى لتقديم محتوى إخباري اقتصادي عالمي المستوى يرقى إلى تطلعات الجمهور الناطق بالعربية حول العالم، إضافة إلى تقديم تحليلات موثوقة للأخبار الاقتصادية المفيدة لكل من المستثمرين ورواد الأعمال والمتعاملين في أسواق المال، بالاعتماد على نخبة متميزة من الصحافيين والخبراء الدوليين لتقديم أخبار موثوقة ومدعومة بالبيانات المهمة للجمهور".