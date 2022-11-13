لاقت جنتلسكي رواجا متجددا في عصر حملة "أنا أيضا"، التي تستنكر وتدين الاعتداء والتحرش الجنسي.

وتصور لوحتها، "رمزية الميل"، أنثى عارية بالحجم الطبيعي، يعتقد أنها صورة ذاتية لها، وقد غطيت بستائر وأغطية دائرية بعد حوالي 70 عاما من قيام جنتلسكي برسمها عام 1616.

لن يتمكن المرممون من إزالة الستائر بسبب خطر إتلاف اللوحة الموجودة تحتها. لكنهم سيقومون بدلا من ذلك بعمل نسخة رقمية من النسخة الأصلية، والتي ستعرض ابتداء من سبتمبر المقبل.