ولم يتضح على الفور عدد القتلى والجرحى، غير أنه يخشى وفاة 6 أشخاص في معرض "وينغز أوفر دالاس" عندما تحطمت الطائرة "بي-36"، التي يبدو أنها لم تكن قادرة على تحديد "بي-17" تحتها، مما أدى إلى تطاير الحطام وإشعال حريق في مكان قريب.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن طائرتين من فترة الحرب العالمية الثانية من طراز "بوينغ بي 17 فلاينغ فورتريس" و"بيل بي -63 كينغ كوبرا" تصادمتا وتحطمتا في معرض "وينغز أوفر دالاس للطيران" في مطار دالاس في الساعة 18:20 بتوقيت غرينتش.

وقال مسؤولو المطار على تويتر إن أطقم الطوارئ هرعت إلى موقع التحطم ولكن إدارة الطيران الاتحادية قالت إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.

وصرح هانك كواتس، الرئيس والمدير التنفيذي لجماعة سلاح الجو التذكاري التي تهدف إلى الحفاظ على طائرات الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحفي أن عدد أفراد طاقم الطائرة "بي-17" عادة ما يكون ما بين 4 و5 أشخاص.

وقال كواتس إن الطائرة "بي-63" يكون بها طيار واحد ولكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وقت الحادث أو أسماءهم أو حالتهم.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما.

وقال المسؤولون إن كلا من إدارة الطيران الفيدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل بدأ تحقيقات.