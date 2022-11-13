وفي تفاصيل الحفل الذي انطلق بتمام الساعة الخامسة مساء:

سارت تيفاني برفقة والدها دونالد باتجاه قوس الزفاف المزين.

ارتدت فستان زفاف مذهل مزين بالخرز، وطوقا مصنوعا من الألماس، فيما ظهر زوجها ببدلة رسمية سوداء.

هتف الحضور للزوجين في رقصتهما الأولى، وشوهد دونالد ترامب وهو يشارك زوجته ميلانيا الرقص أيضا.

بدت والدة العروس مارلا مابلز، 59 عاما، مرتاحة وسعيدة، قائلة إنها حاولت الحفاظ على هدوئها وهدوء ابنتها على الرغم من تهديدات إعصار نيكول.

ومايكل بولس، رجل أعمال لبناني أميركي، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في أمريكا ونيجيريا.

وتيفاني هي ابنة ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، والأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور، وإريك وبارون.