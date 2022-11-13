وبحسب حديث مؤلف ومخرج العرض، عبد الله ضيف، لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن عرض "الدقيقة 90" يناقش الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التغيرات المناخية على سكان الإسكندرية، بالدمج بين الأداء الحي والتطبيقات الرقمية.

وحسب إحصاءات مصرية وعالمية، فإنه رغم أن ما تسببه مصر في الانبعاثات الكربونية لا يتعدى 0.61%، بينما تتسبب الولايات المتحدة في 14.02%، والصين 29.18%، فإن الإسكندرية وميامي وشنغهاي معرضة بشكل متساوٍ للغرق، إذا ارتفعت حرارة الأرض 4 درجات.

مسرح تفاعلي لحل اللغز

ويقول عبد الله ضيف إنه في عرض "الدقيقة 90" يطرح الفنانون آرائهم وتصوراتهم حول مستقبل الإسكندرية بشكل يسمح للجمهور بمناقشة التأُثيرات التي ستهب بها ريح تغير المناخ على المدينة القديمة، وعلى الأجيال القادمة.

وبهذه المساحة التفاعلية بين الفنانين والجمهور، يتابع ضيف، يلعب الفن دورا أكبر في معالجة قضايا حياتنا.

ويضرب مثلا بأنه، ضمن أحداث قصة عرض "الدقيقة 90"، يشارك الجمهور في إعادة تأليف القصة المسرحية، واكتشاف لغز مصرع سيدة الأعمال "ندى فتحي"، حيث يدعو العرض الجمهور لاسترجاع أحداث اليوم الأخير في حياة الشخصية الرمزية، وزيارة الأماكن التي ترددت عليها، والأشخاص الذين قابلتهم، ومراجعة يومياتها، ومقابلة شاهد عيان.

وفي هذا، يتم تقسيم الجمهور لمجموعات بحث، تتكون كل مجموعة من 3 أشخاص عليهم أن يتعاونوا كفريق لحل اللغز، وكشف غموض الجريمة، وتحديد هوية القاتل، ودافع القتل، وذلك في 90 دقيقة فقط.

ويقدم العرض في الفترة من 14 حتى 17 نوفمبر بعدة أماكن في الإسكندرية، ويطلب الفريق من الجمهور تسجيل الحضور على رابط إلكتروني، واصطحاب هاتف محمول لتلقي الإرشادات وسماعات رأس شخصية لاستخدامها في العرض المبتكر.

فريق متعدد الجنسيات