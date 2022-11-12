وظهرت شيرين مع زوجها السابق، إلى جانب "المأذون" وهما بصدد الزواج، في صورة جرى تداولها على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية.

وكانت شيرين قد عانت عدة مشاكل بعد انفصالها عن حسام، حتى أنها حلقت شعرها بشكل كامل، وتحدثت عن مرورها بأزمة نفسية حادة.

وفي الشهر الماضي، تم إدخال شيرين إلى المستشفى لأجل العلاج، وسط تضامن واسع معها من جانب الفنانين.

وعقب الخروج، تنازلت شيرين عن دعوى قضائية مرفوعة ضد شقيقها الذي قيل إنه أدخلها قسرا إلى المستشفى من أجل العلاج من تعاطي المخدرات.

وأقرت شيرين بأن حسام ما يزال "حب حياتها"، وقالت في مقابلة صحفية إنه عرض عليها الزواج مجددا فوافقت.

وقبل الانفصال، نهاية العام الماضي، كانت شيرين قد اتهمت حسام حبيب بإساءة معاملتها وإرباك عملها الفني وحياتها العائلية، واستبعدت وقتئذ استبعادا تاما أن تعود إليه.