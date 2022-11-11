وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أرسلت إخطارا الأربعاء يقترح على الزبائن "تدليل أنفسهم" في ذكرى "ليلة البلور"، التي سُميت كذلك بسبب كثافة الزجاج المتناثر من محلات اليهود المحطمة خلال هذه الهجمات.

وجاء في الرسالة: "في ذكرى ليلة البلور، دلل نفسك بالمزيد من الجبن الطري والدجاج المقرمش. الآن في KFCheese ".

وقالت "بيلد" إن سلسلة المطاعم أرسلت رسالة أخرى بعد حوالي ساعة تعزو ما حصل إلى "خطأ في نظامنا".

وذكر في الرسالة: "نحن آسفون للغاية، سوف نتحقق من عملياتنا الداخلية على الفور حتى لا يتكرر ذلك. المعذرة رجاء عن هذا الخطأ".

ليلة البلور