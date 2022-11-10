ونشر حساب الرئيس الأوكراني على "إنستغرام" مقطع فيديو للممثل المؤيد لكييف في حربها ضد موسكو، وهو يفتح حقيبته ليخرج تمثالا خاصا بجائزة "الأوسكار"، مقدما إياه لزيلينسكي.

وقال شون لزيلينسكي: "هذا لك. إنه مجرد شيء رمزي، ولكني أعلم أن وجود التمثال معك سيجعلني أشعر بتحسن وقوة للقتال"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف النجم الأميركي مخاطبا زيلينسكي: "عندما تفوز بالحرب أعده لي في ماليبو. شعور جيد يجتاحني عندما أعرف أن قطعة مني هنا في أوكرانيا".

ومنح زيلينسكي شون وسام الاستحقاق قائلا: "هذا ليس مني ولكنه من أوكرانيا"، ومن ثم اصطحبه الرئيس الأوكراني في جولة بالعاصمة كييف.

وعلّق زيلينسكي على مبادرة شون قائلا: "جلب شون تمثاله الصغير للأوسكار كرمز للإيمان بانتصار بلدنا. سيظل في أوكرانيا حتى نهاية الحرب. شكرا لك على هذا الدعم والمساهمة الكبيرة في إيصال صوت أوكرانيا إلى العالم".