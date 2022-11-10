وفي حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، كشف النحات المصري وليد الشربيني تفاصيل أعماله الفنية، قائلا إنه نسق الفكرة مع القائمين على المنطقة الخضراء قرب المركز الدولي للمؤتمرات الذي يحتضن فعاليات "كوب 27".

وقال: "جرى النقاش بشأن تجسيد رسالتنا بصريا عبر تنفيذ تماثيل لحيوانات مهددة بالانقراض من خامات معاد تدويرها، واستغرق التنفيذ قرابة أسبوعين بعد تكثيف العمل".

أعمال الشربيني في المنطقة الخضراء

• نموذج لحيوان الخرتيت بطول 3.5 متر عن طريق بقايا "الحديد والصاج" المستعمل والقديم.

• مجسم حيوان آكل النمل باستخدام الكرتون المستعمل بطول 7 أمتار.

• تصميم تمثال باندا من الزجاجات البلاستيكية والعبوات الفارغة لزيوت السيارات بارتفاع 4 أمتار.

• تكوين شبك صيد الأسماك الذي يلقى في البحار والمحيطات ويتسبب في قتل الكائنات البحرية خاصة السلاحف، من الزجاجات والعبوات البلاستيكية الفارغة والحديد.

وأشار الشربيني إلى أن أنواع الحيوانات التي جرى تجسيدها معرضة للانقراض وأعدادها محدودة في العالم، وبالتالي "كانت رسالتنا مزدوجة في التعريف بتلك الحيوانات والإشارة إلى إمكانية إعادة استخدام الخامات المستهلكة لإنتاج مواد جديدة".

وأضاف النحات المصري: "إلقاء أي عبوة من دون التفكير في استعمالها مجددا يجب أن تنتهي، مع توظيف الخامات المستخدمة في أدوات تفيد المنزل أو المجتمع بشكل عام".

وقوبلت نماذج الشربيني بردود فعل إيجابية من زوار المنطقة الخضراء، إذ حرص كثيرون على التقاط الصور التذكارية معها.

ويقول الفنان المصري، إن "رد الفعل من الجميع كان جميلا، فالفكرة لاقت استحسانا من المشاركين، وطلب البعض تنفيذ نماذج أخرى في مشروعات خاصة بهم".