وعُثر على المشط في موقع تل لخيش في عام 2017، لكن لم تُلاحظ الحروف حتى وقت سابق من هذا العام بعد إجراء فحص معمق، بحسب بيان للجامعة العبرية في القدس.

وقال أستاذ علم الآثار في الجامعة العبرية يوسف غارفينكل إن القطعة الأثرية "تقدم دليلا مباشرا" على استخدام الأبجدية الكنعانية في الحياة اليومية.

وقال البيان إن الأحرف السبعة عشر المنقوشة على المشط، الذي استُخدم لإزالة القمل، تكون 7 كلمات تترجم إلى "أتمنى أن يقتل هذا الناب قمل الشعر واللحية".

وأشار غارفينكل إلى أن "هذه هي الجملة الأولى التي يتم العثور عليها في اللغة الكنعانية"، واصفًا ذلك بأنه "علامة بارزة في تاريخ قدرة الإنسان على الكتابة".

كانت لخيش التي تبعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب القدس، مدينة كنعانية رئيسية.

وأوضح البيان أن علماء الآثار عثروا على 10 نقوش فيها، لكن المشط يمثل أول "جملة لفظية كاملة" مكتوبة باللغة التي تحدث بها سكان لخيش القديمة.

وأشار إلى أن المشط نفسه كان على الأرجح قطعة فاخرة مستوردة إذ لم تكن هناك فيلة في كنعان، وبالتالي لا يوجد عاج.