وألف آدم ماربل، الأستاذ المساعد في الإخراج بالجامعة الأميركية في القاهرة، المسرحية التي يقول عنها، إنها تتألف من 12 قصة تحكي معاناة عائلات من أزمات مناخية، منها التصحر والفيضانات وإزالة الغابات.

ويستخدم ماربل تقنية سرد القصص لتقريب البيانات والإحصاءات العلمية الصعبة للمشاعر الإنسانية العفوية الخاصة بالتأثر بتغيرات المناخ، في مدة 40 دقيقة، تليها مناقشة مع الممثلين وطاقم العمل والجمهور والعلماء حول البيانات والدلالات الكامنة وراء المسرحية.

وبحسب ماربل فإن "العلماء يقومون بعمل رائع حقا في تجميع الحقائق والأرقام، لكن في نهاية المطاف نحتاج إلى إضفاء الطابع الإنساني على هذا، نريد ربط المشاعر بهذه القصص وما يحدث لنا".

عمل تعاوني

مسرحية "الأرض تدور" مقتبسة من قصة فيلم (We Still a Chance: 12) ، وهي مختارات من القصص التي أنتجها تعاون بريطاني- مصري، بما في ذلك جامعة إكستر ومكتب الأرصاد الجوية والجامعة الأميركية بتمويل من اللجنة الإبداعية للمجلس البريطاني في مصر.

وعن الجديد الذي تقدمه المسرحية، قال الممثل نوح عبد الرازق لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذا الإنتاج مختلف عن أي مسرحية شاركت فيها لأنها عملية تعاونية، نصنع كل شيء بشكل جماعي".

ويشارك الممثلون أعضاء مجتمع الجامعة الأميركية في كل من تطوير القصة وبناء المجموعات، وبدلا من استخدام المنصات التقليدية والإضاءة الكبيرة، سيستخدم فريق العمل مصابيح وهواتف ومصابيح تعمل بالبطارية.

وفيما يخص قضية المسرحية، أي المناخ، وقدرتها على توصيل المعلومات الخاصة به للجمهور، يرى عبد الرازق أن "الفن هو أفضل طريقة لمعالجة أي موضوع صعب، وفي المسرح نتفاعل مع مشاعر الجمهور، وهذه ربما تكون أفضل طريقة لجذب الناس للاستماع والاهتمام".

وتقدم المسرحية فرصة لتشجيع الناس على سلوكيات صديقة للبيئة، حسب عبد الرازق، الذي يوضح: "أشعر أن غالبية الناس لا يدركون مقدار احتياجهم واستخدامهم للمياه والكهرباء والبلاستيك. أعتقد أن من واجبي أن أفعل كل ما في وسعي لتقليل الهدر".

وقرر صناع "الأرض تدور"، أو "Earth Turns"، عرضها على الهواء مباشرة، وبثها عبر الإنترنت على مسرح الفلكي بميدان التحرير بالجامعة الأميركية في القاهرة يومي 2 و3 نوفمبر، وسيتكرر العرض في قمة المناخ الدولية COP27 في شرم الشيخ يوم الجمعة 11 نوفمبر.