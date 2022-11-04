وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فإن سبب اختفاء حساب أمبير هيرد من موقع تويتر ما يزال غير واضح.

في غضون ذلك، ما يزال حساب الممثلة فعالا على منصة إنستغرام، حيث يعود آخر منشور لها إلى مطلع يونيو الماضي، حيث تحدثت عن حكم قضائي في قضية مع زوجها السابق، جوني ديب.

وفي مايو 2016، أكدت هيرد ربطها علاقة مع الملياردير الذي أصبح أغنى شخص في العالم، لكن الاثنين افترقا في شهر أغسطس من العام الموالي.

وأضافت في تصريح لمجلة "بيبل"، أن العلاقة العاطفية تحولت إلى صداقة، بحكم ما يتقاسمه الاثنان من شغف بالعلوم وقيم مشتركة.

وقالت هيرد وقتئذ إنها تحترم حبيبها السابق بشكل كبير، فيما دخل ماسك على الخط عندما كانت في متاعب قضائية مع زوجها السابق، فأعرب عن إعجابه بالاثنين، وتمنى لو يتخطيان الأزمة.

وربح ديب في يونيو دعوى تشهير رفعها ضد زوجته السابقة أمبير هيرد (36 سنة)، وحصل على حكم يلزم الممثلة التي استأنفت الحكم بدفع تعويضات له قيمتها عشرة ملايين دولار.